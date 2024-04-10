Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Son Yolculuğu

Beşiktaş\'ta Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Son Yolculuğu

Beşiktaş'ta motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak daha sonra tutuklandı.

10.04.2024 15:15
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Beşiktaş'ta motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü ise, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Alpay Ö. (47) gözaltına alınarak polis merkezine götürmüştü. Burada ifadesi alınan ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan Alpay Ö. adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan sürücü Alpay Ö.'nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın ölümünün ardından Alpay Ö. yeniden gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Alpay Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki Atışalanı Camii'nde düzenlenen törene baba Hüseyin Hacıoğlu, genç kızın sözlüsü Mustafa Subaşı, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede baba Hüseyin Hacıoğlu, kızının tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Yakınları gözyaşlarını tutamazken, genç kızın sözlüsü Subaşı'nın ise söz yüzüğünü boynuna astığı görüldü.

"Sonuna kadar adalet istiyoruz"

Basın mensuplarına konuşan baba Hüseyin Hacıoğlu, "22 gün yaşam savaşı verdi. Geçen sabah vefat ettiği haberini aldık. Rabbim rahmetiyle muhafaza eylesin. Bu bayramı ona da bayram eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Benim daha fazla konuşmama gerek yok. Sürücü tutuklandı. Sonuna kadar adalet istiyoruz. Önce Allah'ın adaletini istiyoruz. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Semanur Hacıoğlu'nun cenazesi Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Son Yolculuğu - Son Dakika

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