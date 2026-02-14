Beşiktaş'ta Park Yeri Kavgası: 1 Ölü

İstanbul Beşiktaş'ta park yeri meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada E.Ş., silahla F.T'yi ağır yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL