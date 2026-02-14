Beşiktaş'ta Park Yeri Kavgasında 1 Ölü, 4 Tutuklu

Beşiktaş'ta park yeri meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden kavga çıkmış, E.Ş., silahla F.T'yi ağır yaralamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.Ş., A.B., V.A. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli H.A.'nın ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak adli kontrol koşulları ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL