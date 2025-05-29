Beşiktaş\'ta Restoran Yangını

Beşiktaş'ta bir restoranın mutfak katında başlayan yangın teras katına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş, Çırağan Caddesi Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı restoran olarak kullanılan binanın mutfağında başlayan yangın yoğun dumanla beraber teras katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı ilk anda restoranda çalışanlar dışarı çıkarken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Terası saran yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Olayda dumandan etkilenen çalışan haricinde ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL