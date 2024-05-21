Beşiktaş'ta Sınıf Gözetmeni Kediyi Camdan İttirdiği İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'ta Sınıf Gözetmeni Kediyi Camdan İttirdiği İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı

Beşiktaş\'ta Sınıf Gözetmeni Kediyi Camdan İttirdiği İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı

Beşiktaş'ta bir okulda sınıf gözetmeni olarak görev yapan Ferhat A., okulca sahiplenilen kediyi sınıf penceresinden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini ve kediyi camdan atma niyetinin olmadığını savundu. Duruşmada öğrencilerin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

21.05.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta okulca sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde duran kediyi camdan aşağı ittirerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sınav gözetmeni, hakim karşısına çıktı.

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te okulca sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde bulunan kediyi sınıf gözetmeni olarak görevli olduğu okulda camdan aşağı ittirerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ferhat A.'nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya okul adına avukat da katıldı.

"Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu"

Duruşmada savunma yapan sanık Ferhat A., suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Olayın yaşandığı liseye gözetmen olarak ilk kez gitmiştim. Sınav başladığında hava sıcak olduğundan pencere açıktı. O sırada kedi camdan sınıfa atladı ve sınavdaki öğrencilerin dikkati dağıldı. Ben de kediyi kucağıma alıp, geldiği camın korkuluğuna bırakarak kenarına bıraktım ve camı kapattım. Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

"Ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz"

Savunmasında kedinin düştüğünü fark etmediğini belirten Ferhat A., "Bu süreçte manevi olarak çok yıprandım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz. İtibarım yerle bir edildi. Olay günü akşam 17.00'a kadar okuldaydım. O gün kimse bana bir şey söylemedi. Olaydan 3 gün sonra çalıştığım şirket beni aradı, benden savunma istedi. Böyle bir suç işlemedim, beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kendisi itibar suikastına uğramıştır"

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, öğrencilerin beyanlarında herhangi bir kedinin atıldığına dair şikayetin bulunmadığını söyleyerek, "Öğrenciler bu kedinin sürekli pervazlarda gezdiğini söylüyor. Sanık olay günü sınıfa giren kediyi camdan atmamış, gezdiği pervaza geri bırakmıştır. Müvekkilim okumak için çalışmak zorunda ve kendisi itibar suikastına uğramıştır, kasıtla suç işlememiştir. Beraatini talep ediyorum" dedi.

"Öğrenciler kediyi düşerken gördüklerini, bakmak istediklerinde sanığın izin vermediğini söylediler"

Olayın yaşandığı okulun müşteki avukatı da beyanında, "Yaralanan kedi okulumuzda bakımını üstlendiğimiz ve etrafta gezinen onlarca kediden bir tanesidir. Kedinin tedavisini okulumuz üstlenmiştir. Öğrenciler bizlere kediyi düşerken gördüklerini, bakmak istediklerinde sanığın izin vermediğini söylediler. Kedinin tedavisini üstlendik ve tamamlandı, sanık bu masrafları karşılamadı" ifadelerini kullandı.

Olay günü sınıfta bulunan öğrencilerin tanık olarak dinlenmesine hükmetti

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay günü sınıfta bulunan yaşı 15'in üzerinde olan öğrencilerin mahkemede tanık olarak dinlenilmelerine ve sanık Ferhat A.'nın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ferhat A.'nın sınıf gözetmeni olarak görev yaptığı okulda sınıf penceresinin önünde bulunan ve okulca sahiplenilen kediyi camdan aşağı ittiği, yüksekten düşen kedinin yaralandığı, iç kanama ve kemik kırığı tespit edildiği yer aldı. İddianamede şüpheli Ferhat A. hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Hakim, kedi, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Sınıf Gözetmeni Kediyi Camdan İttirdiği İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:09:06. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sınıf Gözetmeni Kediyi Camdan İttirdiği İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement