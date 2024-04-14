Beşiktaş\'ta Büfede Tost Yiyen Adam Ücret Tartışmasında Silahla Vuruldu

Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından silahla bacağından vuruldu. Silahlı kavga anları kameralara anbean yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. Saldırgan hem ücreti vermediği hem de küfür ettiği için adamı vurduğunu söyledi.
Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda Barış A. hastanenin yanında bulunan bir büfeye gelerek tost siparişi verdi. Tostu gelen adam yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yöneldi. O esnada adam ile çalışan arasında ücreti ödeme tartışması çıktı. İddiaya göre Barış A., tost ücreti için olan parayı veremeyince çalışan da "paran yoksa sonra verirsin" diye karşılık verdi. Bu kelimelere sinirlenen Barış A. "Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun" diye cevap verdi.
Tost ücreti tartışmasında müşterisini vurdu
İkili arasında başlayan tartışma, çalışanın dışarıya çıkmasıyla daha da büyüdü. Taraflar önce birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra çalışan sakladığı tabanca ile Barış A.'yı kovalamaya başladı. Dışarıya taşan olayda çalışan silahını çekerek Barış A.'yı bacağının 5 yerinden vurdu. Ortalığın karıştığı silahlı kavga kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Barış A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı
Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin büfe çalışanı Ufuk Ç. olduğu tespit edildi. Saldırgan şahıs Ihlamurdere Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte kayıplara karışamadan yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
"Sinirlenen büfe sahibi müşteriye bir kaç el silah sıkıyor"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Beşiktaş'ta arkadaşlarımızla yürürken bir anda bir kaç el silah sesi duyduk ve kalabalıkla beraber kaçışmaya başladık. Sonradan öğrendiğimize göre olay tost yiyen müşteri ile büfe sahibi arasında geçiyor. Tost yiyen müşterinin o an parası çıkışmayınca büfe sahibi ile arasında karışıklık çıkıyor. Sonrasında sinirlenen büfe sahibi müşteriye bir kaç el silah sıkıyor" dedi.
Ücret için adam vuran saldırgan tutuklandı
Emniyette ifadesi alınan şahıs, hesap ödeme konusunda müşteri ile aralarında tartışma çıktığını, müşterinin küfür ettiğini ve bu sebeple silahını çekip vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan saldırgan Ufuk Ç., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "silahla gasp" suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL
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