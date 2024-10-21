Beşiktaş'ta Yangın Keşfi: Gözyaşlarıyla Anma - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yangın Keşfi: Gözyaşlarıyla Anma

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenler için olay yerinde keşif yapıldı, aileler duygusal anlar yaşadı.

21.10.2024 23:58
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde keşif yapıldı

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları çalışmaları gözyaşları içinde takip etti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin görülen dava çerçevesinde bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları keşif çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 22 sanıklı dava kapsamında geçtiğimiz celse ara kararını açıklayan İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.

Bugün gece kulübüne giden keşif heyeti incelemelerde bulundu. Çalışmalara mahkeme heyetiyle birlikte olay yeri inceleme ekibi ve itfaiye ekibi de katıldı. İçeride incelemelerin sürdüğü sırada taraf avukatları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları da dışarıda çalışmaları takip etti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının keşif sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Yangın Keşfi: Gözyaşlarıyla Anma - Son Dakika

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