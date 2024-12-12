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Beşiktaş'ta Yangın Paniği

Beşiktaş'ta riskli binada söndürülmeden atılan sigara yangın çıkardı, itfaiye hızlı müdahale etti.

12.12.2024 22:15
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Beşiktaş'ta sigarasını söndürmeden attı, 8 katlı binanın kazan dairesinde yangın çıktı

Riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın kazan dairesinde sigaranın söndürülmeden atılması nedeniyle çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta riskli olduğu gerekçesiyle bir süre önce boşaltılan 8 katlı binanın kazan dairesine malzeme taşıyan kişi, sigarasını söndürmeden atınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın 10.00 sıralarında Beşiktaş Konaklar Mahallesi Oyak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılan 8 katlı binanın depo olarak da kullanılan kazan dairesine malzeme götüren Murat Kara, dalgınlıkla sigarasını söndürmeden kazan dairesinin içine attı. Bir süre sonra budanan ağaçların ve eski mobilyaların da depolandığı kazan dairesini dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına büyümeden müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangının kazan dairesinde başlaması ve riskli yapı olması sebebiyle mahallede panik yaşanırken, büyük bir facianın önüne geçildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'İzmariti attım bir anda alev aldı"

Kazan dairesine kablo çektiği sırada izmariti attığını söyleyen Murat Kara, "Burada kalan malzemeleri aşağı götürürken bir yandan da kablo çekiyordum. Sigara da içiyordum. İzmariti söndürmeden attım. Aşağıda koltuk, plastik, naylon ne varsa ben yukarı çıkınca birden alev aldı. Binada yer alan koltuk, plastik, kesilen ağaçların dalları, poşet yani hep yanıcı madde vardı. İzmariti attıktan sonra duman çıktı. Bir daha da içeri giremedim yanmaya başladı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Yangın Paniği - Son Dakika

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