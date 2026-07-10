Beşiktaş Yangın Davasında Aileler Adalet İstedi

Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15'inci duruşması öncesinde adliye önünde bir araya gelen aileler, bilirkişi raporlarına tepki gösterdi. Aileler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 tarihinde tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 15'inci duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan aileler, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları açıklama yaptı. Sendika adına konuşan Özkan Atar, "Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yürütülen çalışmalarda 29 emekçimizi kaybettik. Denetim görevini yerine getirmeyenler ve işçilerin yaşamına kast edenler, bunun hesabını vermelidir. Bugün görülecek 15'inci duruşmada acılı aileler düşüncelerini ifade edecek. Burada bulunan aileler, avukatlar, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için mücadele etmeye devam edecek" dedi.

"Bu faciada hiçbir soru cevapsız kalmamalı"

Yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun yakını Zülfiye Dolu, "29 kişinin yaşamını yitirdiği bu dosyada bilirkişi raporları neden sürekli değişiyor? Bir raporda kusurlu bulunan kişiler, başka bir raporda nasıl kusursuz hale geliyor? Olay yerinde yeniden keşif taleplerimiz neden karşılanmıyor? Kamu görevlilerine ilişkin süreçler neden hala belirsizliğini koruyor? Yangında hayatını kaybeden yakınlarımızın kişisel eşyaları neden hala bulunamadı? Biz yakınlarımızı kaybettik ancak onların anısına karşı sorumluluğumuz sürüyor. Bu davanın eksiksiz yürütülmesini istiyoruz. Adalet, bütün gerçekleri ortaya çıkarmalı. Bu faciada hiçbir soru cevapsız kalmamalı. Biz aklanmış dosyalar değil, aydınlatılmış gerçekler istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL