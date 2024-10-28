Beşiri\'de Narkotik Eğitimi

3.Sayfa

Batman'ın Beşiri ilçesinde 400 kursiyere narkotik eğitim semineri verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Beşiri ilçesinde düzenlenen altı seminerde toplam 400 kursiyere "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Metamfetamin Modülü" eğitimleri verildi.

Ayrıca, "Nokta Faaliyetleri" kapsamında 7. Batman Kitap Fuarı ve Beşiri ilçesinde 1750 kişiye bilgilendirme broşürleri dağıtılarak "UYUMA" uygulaması tanıtıldı ve www.narkotikpolisiaanne.com adresi hakkında bilgilendirme yapıldı. - BATMAN