Besni'de 10 yaşındaki çocuk, yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 10 yaşındaki çocuk, çalışır durumdaki yem karma makinesine kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi hastane morguna götürüldü ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, köyde çalışan yem karma makinesine yaklaşan Gazi İlhan (10), burada makineye kapıldı.
Makineye kapılan Gazi İlhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde incelemeler başlatıldı. Tamamlanan incelemeler sonrası İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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