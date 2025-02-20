Besni\'de Kar Mağdurlarına İş Makinesi Yardımı

3.Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar iş makineleriyle çekildi.

Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı kış lastiği kullanmayan araçların sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yollarda ilerleyemeyen araçların yardımına iş makineleri yetişti. Yolda kalan araçlar iş makinelerine halatlarla bağlanarak çekildi. Polis ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kış lastiği kullanmaları gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN