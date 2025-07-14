Besni\'de Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dağlık alanda çıkarak korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Karaağaç ve Satıluşağı köyleri arasındaki dağlık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korkutan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. - ADIYAMAN