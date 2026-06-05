Besni\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.O. idaresindeki 27 E 1241 plakalı motosiklet, Besni'den Gaziantep istikametine seyir halindeyken Sugözü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN