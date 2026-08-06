Besni\'de Okul Çatısında Yangın

Adıyaman'ın Besni ilçesinde okul çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde bulunan Levzin İlkokulunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin iş makinelerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısında hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.