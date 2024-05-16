Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, beton elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, kaza sonucunda hurdaya döndü.

16.05.2024 19:13
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Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç beton elektrik direğine çarptı. Kazada biri ölürken sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O'ya yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle aracın hurdaya çıktığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kaza yapan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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