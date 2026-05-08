Beton Dökerek İlerleyen Mikser Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beton Dökerek İlerleyen Mikser Sürücüsüne Ceza

Beton Dökerek İlerleyen Mikser Sürücüsüne Ceza
08.05.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da yolda beton döken mikser sürücüsüne 5.662 TL ceza uygulandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafikte seyrettiği esnada yola beton döken mikser sürücüsüne 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

Antakya ilçesi kent merkezinde trafikte seyreden 31 R 9042 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Mikserden yola beton döküldüğünü gören vatandaşlarsa o anları cep telefonuyla kaydettiler. Çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, mikserin beton dökerek ilerlediği anlar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne, karayolu yapısı üzerine trafiği tehlikeye sokacak veya engelleyecek şekilde madde dökmekten 5 bin 662 TL ceza uygulandı.

"Işıkta beklerken aniden hareketlenme sonucunda mikserden betonlar yola döküldü"

Yollara beton döken sürücülere tepki gösteren motosikletli Mehmet Şirin, "Önümüzdeki beton mikserinin aniden kovasından betonun döküldüğünü gördük. Önce ışıkta beklerken aniden hareketlenme sonucunda mikserden betonlar yola döküldü. Bir anda olunca herkes şaşırdı. Burada korkutucu olan mikserin aniden dökülen betona araçların girmesi olurdu. Temennimiz, mikser sürücülerin araçların bakımlarını yapmaları, teknik sorunlarını gözden geçirmeleri ve tam donanımlı şekilde trafiğe çıkmaları gerekiyor. Şehrin en işlek yolların birinde yaşanması çok şaşırtıcı durumdu. Mikser sürücüsüne yaklaşık 5 bin TL ceza uygulandı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton Dökerek İlerleyen Mikser Sürücüsüne Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

09:46
Fenerbahçe’de deprem Seçim sonrası ortalık yanacak
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:57:15. #7.12#
SON DAKİKA: Beton Dökerek İlerleyen Mikser Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.