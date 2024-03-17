Beton dökümü esnasında çökme meydana geldi, 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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Beton dökümü esnasında çökme meydana geldi, 4 işçi yaralandı

Beton dökümü esnasında çökme meydana geldi, 4 işçi yaralandı

Osmaniye'de beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin isimlerinin; M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. olduğu öğrenildi.

17.03.2024 14:32
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Beton dökümü esnasında çökme meydana geldi, 4 işçi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Bölgede devam eden inşaatta beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin isimlerinin; M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton dökümü esnasında çökme meydana geldi, 4 işçi yaralandı - Son Dakika

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