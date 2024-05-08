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Beton elektrik direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kaza kamerada : 1 ölü,1 yaralı

Otomobil önce yayaya sonra beton elektrik direğine çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde önce yol kenarında yürüyen yayaya sonra beton elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada metrelerce savrulup yere çakılan yaya hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen ismi öğrenilemeyen yayaya sonra beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Yaya metrelerce savrulup yere çakılırken, otomobilin bölünen arka kısmı da iş yerine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yayanın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaza anı saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yayanın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulup yere çakıldığı, otomobilin ise beton direğe çarpıp ikiye bölündüğü görülüyor.