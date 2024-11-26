Beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti
HATAY - Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 31 AGG 50 plakalı Mercedes Benz marka beton mikseri, 31 AOB 926 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Ç. ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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