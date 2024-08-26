Beton mikseri yola beton ve pis su dökerek ilerledi, bir sürücü isyan etti - Son Dakika
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Beton mikseri yola beton ve pis su dökerek ilerledi, bir sürücü isyan etti

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İstanbul Eyüpsultan'da bir beton mikseri, içerisinde bulunan betonu yola dökerek ilerledi. Bir otomobil sürücüsü ise bu durumu kayda alarak isyan etti.

26.08.2024 19:42
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Beton mikseri yola beton ve pis su dökerek ilerledi, bir sürücü isyan etti

İnşaat alanı sandığı yola pis su ve beton döktü

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bir beton mikseri, içerisinde bulunan betonu yola dökerek ilerledi. Beton mikserinin arkasından ilerleyen bir otomobil sürücüsü o anları kayda alarak isyan etti.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi Pirinççi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Bir beton mikseri içerisinde bulunan beton ve pis suyu yola döktü. Beton mikserinin arkasında bulunan bir otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek isyan etti. Görüntülerde beton mikseri içerisindeki betonun ve pis suyun yola döküldüğü ancak sürücüsünün bir işlem yapmadan yola devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton mikseri yola beton ve pis su dökerek ilerledi, bir sürücü isyan etti - Son Dakika

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