Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Konya Beyşehir'de karşıya geçerken beton mikserinin altında kalan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

06.05.2025 18:55
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi 41171 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. (24) idaresindeki 42 B 4181 plakalı beton mikseri Otogar Kavşağından 41171 numaralı sokağa dönüş yapmak isterken sokak girişinde elinde poşeti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hamza Metin'e çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde mikserin arka tekerinin altında kalan Hamza Metin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Metin'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazadan geriye yaşlı adamın takkesi kaldı

Hamza Metin'in Beytepe Mahallesinde bakkaliye işlettiği, manav alışverişi için aracıyla gittiği bir alışveriş merkezinde alışveriş yaptıktan sonra sokak üzerinden karşıda park halinde olan aracına geçerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Metin'den geriye beton mikserinin arkasında takkesi ve alışveriş yaptığı poşetler kaldı.

Kazayla ile tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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