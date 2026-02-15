Zonguldak\'ta 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlere teslim olan çatı katı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Beycuma beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Ç.'ye ait dairenin bulunduğu çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Beycuma Belediyesi itfaiye ekiplerine destek olarak Zonguldak ve Karaman belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK