Zonguldak'ta 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Zonguldak'ta 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zonguldak\'ta 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı
15.02.2026 20:28  Güncelleme: 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bir dairenin bulunduğu çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlere teslim olan çatı katı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Beycuma beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet Ç.'ye ait dairenin bulunduğu çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Beycuma Belediyesi itfaiye ekiplerine destek olarak Zonguldak ve Karaman belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Beycuma, İtfaiye, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
10:30
Görüntüler ortaya çıktı Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:10:55. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.