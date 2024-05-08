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Görevi esnasında beyin kanaması geçiren güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Görevi esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Kula Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Topal, görev yaptığı kurumda helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kula Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçtiğimiz günlerde görev yaptığı esnada geçirdiği beyin kanaması sonucu görev yaptığı kurumda ilk müdahalesi yapılan ve ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Topal, önceki gece yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat haberiyle tüm Kula'yı derin bir hüzne boğan genç güvenlik görevlisi için bugün ilk tören görev yaptığı kurumda düzenlendi. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca'nın da katıldığı törende genç yaşta hayata gözlerini yuman Ramazan Topal için helallik alındı. Tören esnasında genç güvenlik görevlisinin çalışma arkadaşları, Topal'ın tabutunun üzerine güller koyup gözyaşı döktü. Törene katılan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, birer konuşma yaparak sağlık camiası ve Topal ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe halkı tarafından güler yüzü ve sıcakkanlılığı ile tanıtan Ramazan Topal için bir diğer tören ise Süleyman Şah Camii'nde düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Topal'ın ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Topal'ın cenazesini ise amcası olan imam Mahmut Topal kıldırarak yeğenine son görevini yerine getirdi. Genç güvenlikçi, duaların edilmesinin ardından gözyaşları arasında Kula Asri Mezarlığı'na defnedildi.