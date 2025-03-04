Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Gerekçe olarak, Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin kararı gösterildi.

04.03.2025 12:56
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İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul İli Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye Fesat Karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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