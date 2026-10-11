Beykoz'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü direğe çarparak öldü - Son Dakika
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Beykoz'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü direğe çarparak öldü

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Beykoz\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü direğe çarparak öldü
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Beykoz Yalıköy'de saat 23.30 sıralarında motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırım taşına ve yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yakınları sinir krizi geçirdi ve polis inceleme başlattı.

Beykoz'da kontrolünü kaybederek kaldırım taşına ve yol kenarındaki direğe çarpan motosiklet sürücüsü Onur Çıtır hayatını kaybetti.

? İstanbul'un Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Onur Çıtır (1995), henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet önce kaldırım taşına ardından yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını direğe vuran sürücü Çıtır ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Onur Çıtır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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