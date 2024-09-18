Beykoz'da El Bombası Soruşturmasında 9 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı bölgedeki bir otoyol kenarına atılmış patlamamış 2 el bombasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz ilçesinde çevre otoyolunun Kavacık mevkii bağlantısında yol kenarına atılmış 2 el bombası bulunmuştu.

Bulunan el bombalarına ilişkin yürütülen soruşturmada patlayıcıları bırakan kişileri tespit çalışmaları tamamlandı. El bombalarına ilişkin şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen emniyet ekipleri, Şişli ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi "şüpheli" olarak yakalandı. Devam eden çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli ise Şile ilçesinde gerçekleşen operasyonla yakalandı. Bu kişilere ait evlerde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah, bu silahlara ait 3 şarjör, 72 mermi, 2 balistik yelek, 4 kar maskesi ile bir çalıntı araç ele geçirildi.

Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL