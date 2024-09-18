Beykoz'da El Bombası Soruşturmasında 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beykoz'da El Bombası Soruşturmasında 9 Şüpheli Yakalandı

Beykoz'da otoyol kenarına atılan el bombaları sonrası 9 şüpheli yakalandı, silah ve mermi ele geçirildi.

18.09.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı bölgedeki bir otoyol kenarına atılmış patlamamış 2 el bombasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz ilçesinde çevre otoyolunun Kavacık mevkii bağlantısında yol kenarına atılmış 2 el bombası bulunmuştu.

Bulunan el bombalarına ilişkin yürütülen soruşturmada patlayıcıları bırakan kişileri tespit çalışmaları tamamlandı. El bombalarına ilişkin şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen emniyet ekipleri, Şişli ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi "şüpheli" olarak yakalandı. Devam eden çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli ise Şile ilçesinde gerçekleşen operasyonla yakalandı. Bu kişilere ait evlerde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah, bu silahlara ait 3 şarjör, 72 mermi, 2 balistik yelek, 4 kar maskesi ile bir çalıntı araç ele geçirildi.

Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, istanbul, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Beykoz, Hukuk, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da El Bombası Soruşturmasında 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
18:05 İsrail’in telsizleri patlattığı Lübnan’dan gelen ilk görüntüler vahim İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da El Bombası Soruşturmasında 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement