Beykoz'da eve silahla ateş açan 2 şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı - Son Dakika
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Beykoz'da eve silahla ateş açan 2 şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı

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Beykoz Örnekköy Mahallesi'nde bir eve silahla ateş açılmasının ardından kaçan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Şüphelilerin kullandığı plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Beykoz'da bir eve silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Örnekköy Mahallesi'nde dün bir ikamete yönelik silahla ateş açılması olayının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bölgeden kaçtıkları belirlenen B.T. (20) ve C.D. (18) isimli 2 şüpheli ekiplerin çalışmaları sonucu olay yerine yakın bir noktada yakalandı.

Şahısların olayda kullandıkları plakasız motosiklet de olay yerine yakın bir noktada bulunurken; yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca C.D. isimli şahsın 2 farklı suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaÖrnekköySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da eve silahla ateş açan 2 şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı - Son Dakika
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