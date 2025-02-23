Beykoz'da Feci Kaza: Otomobil Taksiye ve Evlerine Çarptı - Son Dakika
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Beykoz'da Feci Kaza: Otomobil Taksiye ve Evlerine Çarptı

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Beykoz'da kayarak yokuşta geri giden otomobil, taksiye ve evlere çarptı; sürücüler yaralandı.

23.02.2025 05:44
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Yokuşta kayan otomobil taksiye ve evlere çarptı... Feci kaza kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da bir yokuşta kayan otomobil geri geri çıkmakta olan taksiye ve evlere çarparak durabildi. Kaza sonrasında taksi ve otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 02.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sokakta seyir halindeyken buzlu zeminde bir anda kontrolden çıkıp kaymaya başlayan 34 KMS 449 plakalı otomobil, bir evin önünden geri çıkmakta olan 34 TEC 42 plakalı ticari taksiye, ardından sokakta bulunan iki evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobil ve taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle sokak tedbir amaçlı duba ve şerit çekilerek kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarptığı ve duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, olay sırasında evde uyuduğunu belirterek, "Ben uyuyordum, annem ayaktaydı. Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı. Araç sahipleri yabancıydı herhalde tanımıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Feci Kaza: Otomobil Taksiye ve Evlerine Çarptı - Son Dakika

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