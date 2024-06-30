Beykoz'da gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Beykoz'da gecekondu alev alev yandı

Beykoz'da bulunan bir gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

30.06.2024 18:09
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Beykoz'da gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - Beykoz'da bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Beykoz Yeni Mahalle Ayvalı sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Çatı kısmının tutuşmasıyla başlayan yangın tüm gecekonduyu sardı. Olayı gören mahalleli büyük panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yer alan olmazken maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yanan gecekondu vatandaşın cep telefonu görüntüsüne böyle yansıdı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

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