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Beykoz'da kibrit üretim atölyesi alev alev yandı

İSTANBUL - Beykoz'da kibrit üretim atölyesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olayda ilk belirlemelere rağmen ölen veya yaralanan olmazken, olay yerinde gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Olay, İstanbul Beykoz İlçesi Tokatköy Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında bulununan bir kibrit üretim atölyesinde nedeni henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın bir anda şiddetlenerek tüm binayı sardı. Yangının büyüdüğünü gören işçiler binayı boşalttı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, bina ve içindeki makineler kullanılamaz hale geldi. Çalışan işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kibrit üretim atölyesinde yangını söndürme çalışmaları İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının yaşandığı alanda önlemler alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kibrit üretim atölyesinin yandığını gören Ali Çakar, "kibrit üretim fabrikası olarak kullanılıyor burası, içeride bir anda yangın çıktı. Kartinların olduğu alana da sıçradı. Ölen veya yaralanan olmadı, bina boşaltıldı" dedi.