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Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Tokatköy Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında bir kibrit üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tüm binayı sardı. Yangının büyüdüğünü gören işçiler binayı boşalttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, bina ve içindeki makineler kullanılamaz hale geldi.

Kibrit üretim atölyesinin yandığını gören Ali Çakar, "Kibrit üretim fabrikası olarak kullanılıyor burası, içeride bir anda yangın çıktı. Ölen veya yaralanan olmadı, bina boşaltıldı" dedi. - İSTANBUL