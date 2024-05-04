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Beykoz'da kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.15 sularında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen 34 EZE 106 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak seyir halindeki 55 AIM 875 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje girdi. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yararlıların durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan testte 2.84 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ömer Koç gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.