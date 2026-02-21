Beykoz'da Motosiklet Denetimi: Ceza Yağdı - Son Dakika
Beykoz'da Motosiklet Denetimi: Ceza Yağdı

Beykoz\'da Motosiklet Denetimi: Ceza Yağdı
21.02.2026 17:01
Motosiklet akrobatik hareketlerle tehlike yaratan 3 sürücüye toplamda 112 bin TL ceza kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında, trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Uygulama sırasında dur ihtarına uymayarak motosikletinin önünü kaldırıp görevli polislerin üzerine sürmek suretiyle kaçan K.E.'nin plakası sonradan tespit edildi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "plakanın okunmaması, dur ihtarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, yönetmeliklere aykırı hareket etmek, makas atmak, ters yönde seyretmek ve kask takmamak" maddelerinden toplam 34 bin 494 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi iptal edilirken motosikleti trafikten men edildi.

Görevlileri görünce geri manevra yapmaya çalışırken yakalanan R.U.Ş.'ye ise "sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve yönetmeliklere aykırı davranmak" suçlarından toplam 50 bin 838 TL idari para cezası kesildi. Bu sürücünün de motosikleti trafikten men edildi.

Denetimlerde yakalanan M.Y. isimli şahsa da teknik değişiklik yapmak, muayenesiz araç kullanmak ve yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmak maddelerinden toplam 27 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak motosikleti trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Motosiklet Denetimi: Ceza Yağdı - Son Dakika

17:08
SON DAKİKA: Beykoz'da Motosiklet Denetimi: Ceza Yağdı - Son Dakika
