Beykoz'da Pazar Alanına Araç Daldı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beykoz'da Pazar Alanına Araç Daldı: 2 Yaralı

Geniş Video İzle

Beykoz'da semt pazarında fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiyi ağır yaraladı.

14.09.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da fren yerine gaza basan sürücü pazar alanına daldı: 2 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da semt pazarında bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca, aracıyla pazar alanına daldı. Yaşanılan olayda ölen olmazken, iki kişi ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Beykoz İlçesi, Yalıköy Semt pazarında saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca Cumartesi günleri genellikle kurulan Yalıköy Semt pazarına daldı. Sürücüsünün tamamiyle hakimiyetinden çıkan otomobil karpuz ve kıyafet satan tezgahları yıkarak yaşlı bir kadına çarptı. Kazada ölen olmazken ayağı kırılan yaşlı kadın ve sürücü ağır yaralandı. Durumum polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pazar alanında satıcı Nuran Durmuş, "fren yerine gaza bastı. Araç havalandı. Normalde öyle olmaz. Kavun karpuzları arkadaşın çöpe gitti. Yandaki kıyafetler zarar gördü. Ben müşteri ile uğraşıyordum. Bir anda çığlık ve bağırış. Baktım araç havada uçuyor. Tezgahtar bir tarafta, yazık bir baktım bir teyze yerde ayağı kopmak üzere Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Otomobil, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Beykoz, trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Pazar Alanına Araç Daldı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da Pazar Alanına Araç Daldı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement