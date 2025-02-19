Beykoz\'da Silahlı Çete Operasyonu

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Beykoz'da bir kadın, çete üyeleriyle anlaşıp ayrıldığı erkek arkadaşına silahlı saldırı düzenletti. '25 milyon TL ceza kestik, yoksa seni ve aileni öldürürüz' şeklinde tehditlerde bulunan 10 şüpheli tutuklandı.

Beykoz'da M.Ş.(65) isimli iş insanı, ayrıldığı kız arkadaşı M.K. (30)'nın anlaştığı çete tarafından önce tehdit edildi ardından şantaja uğradı. M.Ş.'nin evine silahlı saldırı yapan çete üyeleri, iş insanından 25 milyon lira istedi. M.Ş., kendisine '25 milyon TL ceza kestik yoksa seni ve aileni öldürürüz' şeklinde tehditlerde bulunan şahıslardan şikayetçi oldu. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K.'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL