Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Beykoz\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
24.07.2026 05:24
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Beykoz'da hız yapan otomobilin minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Beykoz'da hızla gelen otomobilin panelvan minibüse arkadan çarpıp takla atarak bariyere girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

? Kaza, gece saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PBM 651 plakalı otomobil, aşırı hızla ilerleyerek Hekimbaşı ayrımında aynı istikamette seyir halinde olan 34 NLZ 394 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan otomobil bariyere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Panelvan minibüste bulunan 2 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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