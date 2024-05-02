Beykoz Kavacık'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
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Beykoz Kavacık'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye İdari Para Cezası

Beykoz Kavacık'ta makas atarak ve önündeki aracı sıkıştırarak ilerleyen araç sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye, 'makas atmak', 'emniyet şeridini kullanmak', 'saygısız araç kullanmak' ve 'yakın takip' maddelerinden toplamda 14 bin 258 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

02.05.2024 11:26
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Beykoz Kavacık'ta makas atarak ve önündeki aracı sıkıştırarak ilerleyen araç sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 14 bin 258 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik denetimler yapmaya devam ediyor. Ekipler, 23 Nisan tarihinde O-2 Kuzey Kavacık mevkiinde makas atarak ve önündeki aracı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşüren 45 AGP 545 plakalı araç sürücüsü B.K.'yı tespit etti. Sürücü B.K. hakkında 'makas atmak', 'emniyet şeridini kullanmak', 'saygısız araç kullanmak' ve 'yakın takip' maddelerinden toplamda 14 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücü, Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliğine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beykoz Kavacık'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
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