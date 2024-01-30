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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafiğe kapanma yaşandı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafiğe kapanma yaşandı

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikametine trafiğe kapanırken, oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. Kazada şoför hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü E-5 Karayolu\'nda kargo kamyonu devrildi, trafiğe kapanma yaşandı
30.01.2024 - 10:42,
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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikametine trafiğe kapanırken, oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 PK 0824 plakalı kargo kamyonu şoförü Muammer Çetin, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yol ortasında devrildi. Kazada şoför hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği yan yola yönlendirdi. Bölgede oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyonu kaldırma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafiğe kapanma yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda kargo kamyonu devrildi, trafiğe kapanma yaşandı - Son Dakika
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