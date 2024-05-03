Beylikdüzü E-5'te işçi servisi devrildi: 13 yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Beylikdüzü E-5'te makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Kazada 13 kişi yaralanırken 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile görüntülendi.

03.05.2024 08:50
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Beylikdüzü E-5'te işçi servisi devrildi: 13 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Toplam 3 aracın hasar gördüğü, aydınlatma direğinin de yola devrildiği kazada 13 kişi yaralanırken 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre 34 GYT 196 plakalı S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki 34 LCU 904 M.Y. yönetimindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yatarak devrildi. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yan yolda bulunan bir başka işçi servisine de çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5'te işçi servisi devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

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