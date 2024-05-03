Beylikdüzü E-5'te Makas Atan Araç İşçi Servisine Çarptı: 13 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te Makas Atan Araç İşçi Servisine Çarptı: 13 Yaralı

Beylikdüzü E-5'te makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Kazada 13 kişi yaralanırken, 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile havadan görüntülendi.

03.05.2024 08:52
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Beylikdüzü E-5'te makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Toplam 3 aracın hasar gördüğü, aydınlatma direğinin de yola devrildiği kazada 13 kişi yaralanırken, 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 GYT 196 plakalı S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki 34 LCU 904 M.Y. idaresindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis önce aydınlatma direğine çarptı, ardından yan yatarak devrildi. Çarpma sonucu yola devrilen aydınlatma direği de yan yolda bulunan bir başka işçi servisine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılması ile normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile havadan görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5'te Makas Atan Araç İşçi Servisine Çarptı: 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5'te Makas Atan Araç İşçi Servisine Çarptı: 13 Yaralı - Son Dakika
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