Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza: 1\'i ağır 3 yaralı

İstanbul Beylikdüzü E-5 yan yolunda meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve yayalara çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Araçta bulunan üç yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.02.2024 21:41  Güncelleme: 21:44
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Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza : 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada biri ağır üç kişi yaralanırken araçta bulunan yabancı uyruklu üç şahıs polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında E-5 yan yol Beylikdüzü Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 FLL 946 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak önce yürüyen 3 yayaya ardından ise bir oto galerinin duvarına çarptı. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 4 kişiden birisi kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Mustafa K. ve Doğukan K. yaralanırken M. K. isimli kişinin ise ağır yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü dahil araçta bulunan 3 yabancı uyruklu şahıs ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Sürücüye yapılan alkol kontrolünde alkollü olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası oto galeride park halindeki iki araç maddi hasar alırken kaza yapan araç çekici yardımıyla götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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