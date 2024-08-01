Beylikdüzü Haramidere'de İş Yerinde Geniş Çaplı Yangın

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Beylikdüzü Haramidere'de bulunan bir iş yerinde geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere'de bulunan bir iş yerinde çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL