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Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmayan anne ve kızın evi 'çöp ev'e döndü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmayan anne ve kızın evi 'çöp ev'e döndü

Beylikdüzü'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı söylenen anne ve kızın evinden kötü kokular gelmesi üzerine polis ve belediye ekipleri harekete geçti. Evde yapılan çalışmada 30 torbadan fazla çöp çıkarıldı ve ev dezenfekte edildi.

Beylikdüzü\'nde akli dengesi yerinde olmayan anne ve kızın evi \'çöp ev\'e döndü
17.01.2024 - 13:25,
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Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmadığı söylenen anne ve kızın evi 'çöp ev'e döndü. Polis ve belediye ekipleri büyük şaşkınlık yaşarken evde 30 torbadan fazla çöp çıkarıldı.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 6 ay önce taşındıkları evde gürültü yapan ve akli dengelerinin yerinde olmadığı öğrenilen anne ve kızın evinden kötü kokular gelmesi üzerine polis ve belediye ekiplerine haber verildi. Bu sabah ihbar üzerine olay yerine giden ekipler evin içini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler anne ve kızını ambulans ile hastaneye götürürken, evde Beylikdüzü Belediyesi temizlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bir kamyonet dolusu 30 torbadan fazla çöp ev içinden çıkarılıp ev dezenfekte edildi.

"Eve girilmiyor, ev çöp gibi"

Apartman sakinlerinden Halil Yılmaz yaşananları anlatarak, "Geldikten sonra insanları rahatsız etmeye başladı. Kapıları vurup bağırıp çağırıyor. Burada çocuklar yaşlılar var, gece uyutmuyorlar. Birkaç kez şikayetçi olduk. Eve girilmiyor ev çöp gibi. Bakımsız insanlar, götürdüler temizlik yapılacak" dedi.

Duygu Acar isimli bir diğer apartman sakini ise, "Kendisi taşındığından beri uyutmuyor cam kapı kırıyorlar. 6 aydır buradalar. Markete gidip market arabalarını alıyorlardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmayan anne ve kızın evi 'çöp ev'e döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde akli dengesi yerinde olmayan anne ve kızın evi 'çöp ev'e döndü - Son Dakika
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