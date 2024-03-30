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Beylikdüzü'nde ayağı alçılı motosiklet hırsızı kamerada

Motosiklet hırsızını ayağındaki alçı ele verdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği ayağı alçılı hırsızı kıskıvrak yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta yaşandı. Bir vatandaşın motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının yaşandığı cadde de güvenlik kamerası araştırmaları başladı. Toplanan görüntülerde hırsızlık şüphelisi şahısın sol ayağının alçılı olduğu tespit edildi. Polis, çevrede yaptığı araştırmanın devamında hırsızın bir sokakta olduğu tespit edildi. Uzaktan takipte şüpheliye eşgali benzeyen ayağı aksayan Y.H. isimli şüpheli motosikletle yakalandı. Çalınan motosiklet bulunup sahibine verilirken, mahkemeye çıkarılan Y.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.