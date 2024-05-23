Beylikdüzü'nde Baba ve Oğluna Araba Çarptı: Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Baba ve Oğluna Araba Çarptı: Oğul Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde baba ve 6 yaşındaki oğlu el ele yürürken sokağa hızla giren bir araç çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

23.05.2024 12:01
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Beylikdüzü'nde el ele yolda yürüyen baba ve 6 yaşındaki oğluna sokağa hızla giren araba çarptı. Kazada baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolda el ele yürüyen Bilal İşler (6) ile babası Hakan İşler'e sokağa giren bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile baba ve oğlu savruldu. Bir anda kanlar içinde kalan küçük çocuk Bilal İşler'in yardımına babası yetişti. Çocuk ve babası kendisine çarpan araçla hastaneye kaldırıldı. Küçük Bilal'in hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan baba Hakan İşler'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken minik çocuğun cenazesi ise morga kaldırıldı.

Yaşanan olayı güvenlik kamerasını izledikten sonra gören çevre esnafı, " Sürücü hızlı bir şekilde babasını ve çocuğu eziyor. Bu noktada genelde kazalar yaşanıyor. İnsan olmazsa bile hayvanlara araba çarpıyor. Tehlikeli bir nokta burası. Buraya biraz daha özen gösterilmesi lazım. Burası Pazar günleri de Pazar caddesi oluyor. Bu noktanın ertelenmemesi lazım. Babası feryat içinde çocuğunu alıp hastaneye götürdü sonrada haberini aldık ölmüş. Bunu hangi aile ister ki. Her sokak yapılıyor belediye sağ olsun ama burası bizi bitirdi. Dün de daha kötü olduk. Allah ailesine sabırlar versin inşallah" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Bilal ve Hakan İşler'in el ele yolda yürürken hızla gelen aracın çarptığı anlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Baba ve Oğluna Araba Çarptı: Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Baba ve Oğluna Araba Çarptı: Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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