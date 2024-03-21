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Beylikdüzü'nde BEDAŞ'ın yanan yer altı kabloları esnafı mağdur ediyor

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde BEDAŞ'ın daha önce defalarca kez tamiri yapıldığı söylemesine rağmen yanan yer altı kabloları yüzünden yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşlar ve cadde üzerindeki esnafı mağdur ediyor. Yer altı kablolarında meydana gelen yangın ve çıkan dumanlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Kavaklı Deniz Aktaş Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, BEDAŞ'a ait yer altı kablolarında patlama meydana geldi. Yaşanan patlama neticesinde bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Çevredeki esnaf, BEDAŞ'ın yıllardır kabloların yanmasına ve elektrik kesintilerine çözüm bulunmamasından şikayet ediyor. Konuyla ilgili olarak cadde üzerinde imalathanesi bulunan Ahmet Serhat Gündüz, "Aşağı yukarı 3 - 4 yıldır bu sıkıntı var. Biz her defasında bunun sıkıntısını, mağduriyetini yaşıyoruz. En son dün bu iş artık zirve yaptı. Sabah geldiler, kazıdılar yaptılar. Hiçbir şekilde elektrik gelmedi. Patlamalar aynı şekilde devam etti. Tekrar öğlen yaptılar aynı tas aynı hamam. Dün akşam yaptılar yine aynı. Yine patladı. Biz mağdur oluyoruz. Burada sonuçta bir imalat yerimiz var. Haftada en az bir kez bu sorunu yaşıyoruz. Resmi kayıtlarımız var. Hiçbir şekilde buna çare bulamadılar. Bunun hakkı söylenenlere göre yer altındaki kabloların bakır olması gerekiyor ama alüminyum yapıyorlar. Bu da su çektiği an tamamen iptal. Cihazlarımız zarar görüyor. Bizim elektronik cihazlarımız var. CNC cihazlarımız var. Bunların hepsinin sıkıntısını yaşıyoruz" dedi.

"İmalatlarımızı yapamıyoruz"

Yaşanan mağduriyetin 2 senedir devam ettiğini ifade eden esnaf Sami Gündüz, "Bununla alakalı ekipler geliyor, müdahale yapılıyor. Bu şekilde sorunlar devam ediyor. 2 seneden beri bu devam ediyor. Biz buna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İş yerimizde imalatlarımız duruyor. İmalatlarımızı yapamıyoruz. Burası geçici bir çözümle olmuyor. Kayıtlarda var. BEDAŞ'ın kayıtlarında var biliyorlar. Bakıyorlar. Baştan sona kadar komple tadilatlar yapılmış ama bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"2018'den beri ayda bir elektrik gidiyor"

Yaşanan kesintileri defalarca BEDAŞ'a bildirdikleri halde yapılan çalışmaların hiçbir çözüm getirmediğini ifade eden Adem İpek, "Biz 2017'den beri burada esnafız. Adamlar geliyor sabahtan akşama kadar burada kazı yapıyorlar. ve burayı kapatmadan şu anda da görüyorsunuz böyle bırakıp gidiyorlar. Tekrar elektrik kesiliyor. Elektrik kesintisi olduktan sonra gelip aynı işlemi yapıyorlar. 2018'den beri burada ayda bir muhakkak elektrik gidiyor. BEDAŞ'ı arıyoruz. Yarım saat sonra geliyor. Mesela dün saat 11'de aradım. BEDAŞ dedi ki saat 1'de elektrik gelecek. Akşam saat 7'de geldi. Esnaf olarak mağduruz" şeklinde konuştu.