Beylikdüzü'nde Bıçaklama Davasında Cezası İstendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Bıçaklama Davasında Cezası İstendi

22.05.2025 14:05
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Murat Bulut'un eşi Şeyda Nur'u sokakta bıçaklaması ile ilgili 36 yıl 4 ay hapis talep edildi.

Beylikdüzü'nde karısını sokak ortasında bıçaklayan sanık hakkında mütalaa: 36 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak yaralayan Murat Bulut'un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Murat Bulut hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u 8 Nisan 2024 tarihinde sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak yaralayan Murat Bulut'un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Bulut ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Şeyda Nur Bulut ise SEGBİS sistemi ile katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından, Şeyda Nur Bulut hakkında Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığı aktarıldı. Raporda, Bulut'un yaralanma sonucu acil servise getirildiğinde kendisine 3 kez yeniden canlandırma yapıldıktan sonra yanıt alındığı, yoğun bakım ünitesinde takibe alındığı ve bilinci açıldıktan sonra vücudunun sağ yarısındaki kasları kullanamadığına yer verildi. Raporda, yapılan muayenelerde toplam 22 adet kesici delici alet yaralanmasına ait iz tespit edildiği aktarılarak müştekinin fizik tedavi gördüğü ve desteksiz ayakta duramadığı bildirildi.

Rapor ve beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı tarafların boşanma aşamasında olduğunu belirterek, sanığın suç tarihinde müştekinin arkasından sarılarak konuşmak istediğini ve müştekinin bunu reddetmesi üzerine "seni öldürürüm" diyerek gitmesini engellediğini açıkladı. Sanığın müştekiyle aynı metrobüse bindiği ve iş yerlerine yakın yerde indikten sonra bir süre cadde üzerinde peş peşe yürümelerinin ardından sanığın bıçağı çıkararak birçok defa müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine sapladığı mütalaada kaydedildi. Mütalaada, darbelerle yere düşen Şeyda Nur Bulut'un ayağa kalkmaya çalıştığı sırada sanık Murat Bulut'un "sen daha gebermedin mi ş" şeklinde hakaret ederek müştekiyi aynı bıçakla göğsünden yaraladığı ve müştekinin vücudunda 22 ayrı bıçak yarası bulunduğu, bu yaralardan üçünün hayati tehlike oluştuğu, katılanın vücudunun sağ tarafının felç olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Murat Bulut hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, 'eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Bulut, suçlamaları reddederek, "Ben, sen daha gebermedin mi ş şeklinde bir şey söylemedim. Ben çocuklarımı görmek için Şeyda'nın yanına gitmek zorunda kaldım ve kendimi kaybederek bu eylemi gerçekleştirdim. Ben hep mütevazi davrandım. Öyle bir niyetim olsa mağduru takip ederdim. Mağduru öldürme amacıyla hareket etmedim" dedi.

Mahkeme sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede müşteki Şeyda Nur Bulut'un işe gitmek için yürüdüğü sırada sanık Murat Bulut'la telefonda konuştuğu ve ardından sanığın müştekiye arkasından yanaşarak sarıldığı belirtilmişti. Sanığın müştekiye konuşmak istediğini söylediğinin kaydedildiği iddianamede müştekinin kabul etmemesi üzerine sanığın "seni öldürürüm" şeklinde söz söyleyerek gitmesini engellediği ve müştekinin sanığı ikna ederek metrobüse bindiği sırada sanığın da metrobüse bindiği açıklanmıştı. İddianamede sanığın müştekiyi iş yerine kadar takip ettiği, tarafların cadde üzerinde peş peşe yürüdükleri sırada sanığın bir anda müştekiyi bıçakladığı ifade edilmişti. Sanığın ardından "sen daha gebermedin mi ş" dediği ve müştekiyi bıçakla göğsünden yaraladığı kaydedilmişti. Murat Bulut hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, 'eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Bıçaklama Davasında Cezası İstendi - Son Dakika

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