Beylikdüzü'nde Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçaklayan Adam Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan adam, adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yle aynı gece konuşmak için Küçükçekmece'de buluşarak Beylikdüzü'ne kadar beraber gelmiş, aralarında bir süre sonra çıkan tartışma sırasında adam, kadını sokak ortasında defalarca kez bıçaklamıştı. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırmıştı.
Eşini bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi
Gözaltına alan Murat B.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Murat B.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
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Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
Dolmabahçe'de motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarpan 25 yaşındaki genç kız, ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı. Ancak 22 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kazanın kameralara yansıdığı olayda, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 6 araç ve sürücüsü denetlenerek; 5 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 7 bin 530 lira, 1 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanma' maddesinden 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.
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