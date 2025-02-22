Beylikdüzü'nde Cinayet: Ev Arkadaşını Bıçakladı

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Beylikdüzü'nde alacak verecek kavgası: Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ev arkadaşı oldukları öğrenilen iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada K.G. isimli şüpheli, ev arkadaşı S.H.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Sera Konutları'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşadığı öğrenilen K.G. ve S.H. isimli erkek şahısların arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce K.G. isimli şüpheli, ev arkadaşı S.H.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.H. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan K.G. isimli şahsın ev arkadaşını bıçakladığı bıçağı camdan aşağıya attığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bıçağı bulmak için binanın çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili K.G. ve o esnada dairede bulunduğu tespit edilen R.R., S.N., N.A. ve A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.